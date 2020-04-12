Александр Рыбка: В Динамо дарили футболку с автографами игроков. В Шахтере - конверт с деньгами

Украинский голкипер "Сабаила" Александр Рыбка рассказал, как проводит свой карантин в Азербайджане.

— Конечно, такая ситуация впервые в моей семейной жизни, что я отмечаю день рождения без своей семьи, близких. Но мы все с этим столкнулись, и я надеюсь, что в ближайшее время жизнь вернется в обычное русло, — взял слово Александр.

— Все поздравления пришлось принимать по телефону?

— Да, много поздравлений было. Благодаря соцсетям продолжаю получать поздравительные сообщения. Приятно, что помнят многие, с кем играл. Было поздравление также от пресс-службы киевского Динамо.

— С семьей в онлайн вышли?

— Конечно. Благодаря технологиям, почти получилась реальная встреча. Жена тортик сюда заказала, дочка в Инстаграм опубликовала коллаж фото, плакат подготовили. Было очень приятно и трогательно, даже слезы наворачивались.

— Как раньше поздравляли именинников в "Динамо" и "Шахтере"?

— В "Динамо" дарили игровую футболку с автографами всех футболистов. В "Шахтере" – конверт с деньгами.

— Вам приходилось когда-то выходить на поле в день рождения, 10 апреля?

— Если бы не карантин, как раз на 10 апреля выпадал матч Сабаила в чемпионате. Были ли раньше матчи в день рождения, не вспоминал даже. Кажется, как-то раз было дело. С Динамо играли против Зари в Киеве. Сыграли 2:2, а потом вечером я пригласил партнеров посидеть отметить в ресторан.

— На вашему счету два матча в сборной. Остались в памяти?

— Конечно. При Олеге Блохине это было. Дебют в игре с Эстонией. Мы выиграли со счетом 2:0, а я парировал пенальти. Потом был самый яркий матч, товарищеский с Германией на открытии Олимпийского, когда мы сыграли 3:3.

— Как проходит карантин для жителей Азербайджана?

— Я всегда на связи с Киевом, поэтому могу сказать, что здесь он жестче. Во дворе нашего дома есть магазин, туда можно выйти без проблем. Если надо поехать в маркет, нужно отправить сообщение на специальный номер и в ответ получить смс-разрешение. Я уже два раза выезжал по такой схеме. Ребята знакомые говорят, что в городе есть блокпосты. Бывает, останавливают машины и могут проверить, есть ли у тебя смс с разрешением на выезд. Так что лучше отправить смс, чем потом столкнуться с проблемами.

— Какие еще введены ограничения?

— В магазин можно только в маске, в перчатках, руки обрабатывают антисептиком. Когда только начинался карантин, можно было на набережной побегать, поиграть на площадке в баскетбол. Сейчас все оградили забором и ввели запрет. В Киеве, говорят, можно побегать по Оболонской набережной. Тут такого раздолья нет.

— В Азербайджане много заболевших коронавирусом?

— Статистике я не верю. Причем это касается любой страны. Она может быть как завышена, так и занижена. В Азербайджане не много заболевших, власти эффективно предприняли все меры, чтобы избежать распространения вируса.

— В домашних условиях вратарям, наверное, даже сложнее поддерживать форму, чем полевым игрокам?

— То, что можно делать, выполняю в домашних условиях. Но, конечно, мяча, командных тренировок не хватает. Пока упор на фитнесс. Тренеры сбрасывают программу, мы ее выполняем. Дальше все зависит от профессионализма каждого футболиста.

— У вас не было возможности уехать домой в Украину до начала тотального карантина?

— Было "окно" в 3-4 дня, но я был на связи с клубом и говорили, что чемпионат, может, скоро возобновится, или будем хотя бы тренироваться. Так что пришлось остаться. Не один я из наших легионеров так застрял в другой стране. Недавно созванивался с Колей Морозюком, он в Турции. Общался с Женей Макаренко в Бельгии.

— В вашем клубе не было разговоров о возможном сокращении зарплат футболистам?

— Нет, такое пока что не обсуждалось.

— Официально карантин у вас до какого числа?

— До 24 апреля, как и в Украине.

— Чемпионат можно успеть доиграть.

— Нам осталось провести восемь матчей. Думаю, если чемпионат возобновится, то, наверное, не раньше конца мая или в начале июня. УЕФА сообщал, что страны, которые определят чемпионов и призовые места без окончания чемпионата, могут лишиться мест в еврокубках. Для таких клубов, как Карабах, Нефтчи, участие в еврокубках хорошее финансовое подспорье. Поэтому тут все заинтересованы, чтобы чемпионат возобновился и был доигран.