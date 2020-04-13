Руслан Малиновский лично отреагировал на слухи о переходе в Фиорентину

Полузащитник национальной сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал интерес к своим футбольным способностям со стороны другого клуба - флорентийской "Фиорентины".

Руслан вспомнил, что интерес со стороны "фиалок" был еще летом.

Моя семья счастлива в Бергамо, и нет никаких предпосылок, чтобы говорить о переходе. Я хочу играть здесь и мне есть что доказывать. С каждым месяцем я становлюсь лучше, понимаю требования Гасперини. Мистер всегда пытается мне помочь.

На тот момент был такой разговор. Но сейчас я счастлив в "Аталанте", мне очень нравится клуб, болельщики, город.

Рассказал Малиновский и о том, что ему звонил Андрей Шевченко, тренер национальной сборной Украины.

Спрашивал, как семья. Еще перед вызовом в сборную говорил, что Мауро Тасоттти и Андреа Мальдера в Милане. Говорил, что его знакомые заболели на коронавирус. Поддерживаем общение, обсуждали с ним все моменты.

Перенос Евро? Мы выходили на все игры, и я не чувствовал мандража ни у одного футболиста. Не важно, против кого мы играли. Каждый верил в себя, не было сомнений. То, перенесших Евро - не проблема. Главное, чтобы в голове все были готовы. За этот год мы в сборной можем добавить в своих сильных моментах.

думал, что итальянский чемпионат медленный. Но оказалось, что скорости очень большие. Это другой уровень.

Руководство клуба боялось, что я могу сказать что-то лишнее о ситуации с коронавируса. Но сейчас все налаживается, поэтому они не против того, чтобы что-то можно было прокомментировать.