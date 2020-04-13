Милевский: Темные времена. Берегите своих

Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский выложил в Инстаграм фотографию, на которой он изображен в защитной маске с надписью "Не паникуйте" (Don’t panic).

"Темные времена. Берегите своих", – подписал фото Артем.

Напомним, что Беларусь осталась единственной европейской страной, в которой продолжают играть в футбол несмотря на пандемию коронавируса.