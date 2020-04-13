Милевский: Темные времена. Берегите своих
Артем также носит защитную маску
Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский выложил в Инстаграм фотографию, на которой он изображен в защитной маске с надписью "Не паникуйте" (Don’t panic).
"Темные времена. Берегите своих", – подписал фото Артем.
Напомним, что Беларусь осталась единственной европейской страной, в которой продолжают играть в футбол несмотря на пандемию коронавируса.
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