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Роман Зозуля обратился со словами поддержки к болельщикам Альбасете

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Заговорил о возвращении в футбол

Роман Зозуля обратился со словами поддержки к болельщикам Альбасете
Новина українською

Украинский форвард испанской команды "Альбасете" из Сегунды, Роман Зозуля, поддержал болельщиков в трудное время мировой пандемии коронавируса Covid-19 и выложил ролик со своими голами.

Роман заметил, что следит за новостями дома и сожалеет о всем том, что происходит.

Прежде всего жаль всех людей, которые уходят от нас.

Я скучаю по прогулке по городу, скучаю по дружеским объятиям коллег, скучаю по разговорам людей, кофе в кафе. Мне не хватает тренировок, игр, шумных переполненных трибун ...всех тех эмоций, которые делают жизнь такой замечательной и такой ценной.

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Обнимаю всех людей, которые переживают трудные моменты.

Через некоторое время мы снова выйдем на улицы, поздороваемся друг с другом и ...мяч снова покатится. Вперед, Альба!

К этому сообщению Зозуля выложил видео со своими голами за Альбасете.

Добавим, что сейчас в городе Альбасете (население - около 390 000 жителей) зафиксировано 3506 случаев заражения, от коронавируса умерло 322 человека.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) коронавирус карантин
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