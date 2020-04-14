  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Безус вдохновил Артема Путивцева тестом Купера - теперь бегает полумарафон
В тренде

Безус вдохновил Артема Путивцева тестом Купера - теперь бегает полумарафон

Наши за границей
(1 голосов)

Если карантин продлят - будет бегать и 300 км

Безус вдохновил Артема Путивцева тестом Купера - теперь бегает полумарафон
Новина українською

Артем Путивцев, центральный защитник польской "Термалики" (выступает в лиге, аналогичной Первой в Украине) получил несколько дней выходных от тренировок из-за католической Пасхи - с четверга до сегодня.

Однако, заметил Артем, это не совсем его праздник, поэтому решил не выбиваться из графика.

От безысходности недавно решил проверить себя на длинной дистанции, пробежав 21 километр. Через две недели повторил этот отрезок.

Увидел в соцсетях, что Роман Безус пробежал тест Купера. Меня это несколько дней мучило, и я таки тоже решил пробежаться. Хочется, чтобы быстрее пандемия прошла, а то скоро начну бегать пять по 300 км.

Читайте такжеБезус: Конкретного ответа по досрочному завершению чемпионата Бельгии нам так и не дали

В Польшу коронавирус, замечает Артем, пришел на несколько недель раньше, чем в Украину - когда на Родине еще жарили шашлыки, в соседней стране уже все ходили в масках. Но сейчас ситуация в обеих странах похожа.

На сериалы времени почти нет. Все свободное время провожу с семьей. Дочь даже немного в шоке, что я так долго сижу дома, ложусь и просыпаюсь с ней.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Путивцев Мариуш Левандовски Термалика (Польша) чемпионат Польши
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда 1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...