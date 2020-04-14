Безус вдохновил Артема Путивцева тестом Купера - теперь бегает полумарафон

Артем Путивцев, центральный защитник польской "Термалики" (выступает в лиге, аналогичной Первой в Украине) получил несколько дней выходных от тренировок из-за католической Пасхи - с четверга до сегодня.

Однако, заметил Артем, это не совсем его праздник, поэтому решил не выбиваться из графика.

От безысходности недавно решил проверить себя на длинной дистанции, пробежав 21 километр. Через две недели повторил этот отрезок. Увидел в соцсетях, что Роман Безус пробежал тест Купера. Меня это несколько дней мучило, и я таки тоже решил пробежаться. Хочется, чтобы быстрее пандемия прошла, а то скоро начну бегать пять по 300 км.

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В Польшу коронавирус, замечает Артем, пришел на несколько недель раньше, чем в Украину - когда на Родине еще жарили шашлыки, в соседней стране уже все ходили в масках. Но сейчас ситуация в обеих странах похожа.