Украинский легионер Термалики сообщил об идее расширения Экстраклассы и работу Левандовски

Артем Путивцев, украинский легионер - центральный защитник польского клуба "Термалика", который выступает в первой лиге, рассказал об амбициях клуба и работу наставника.

С января "Термалику" возглавляет экс-игрок "Шахтера", "Севастополя", сборной Польши Мариуш Левандовски.

Путивцев отмечает, что за те два месяца, которые Мариуш находится у руля "Термалики", может сказать о нем только хорошие слова.

Важно, что Левандовски нашел подход к нашему руководству. И в раздевалке атмосфера стала намного лучше. Мариуш - амбициозный специалист, он хочет вывести "Термалику" в элитный дивизион.

Артем вспоминает, что пересекался с Левандовски как игроком в матчах чемпионата Украины

В составе "Металлиста" я играл против "Шахтера" в сезоне-2009/2010. Кстати, тогда Мариуш забивал в наши ворота. А когда я защищал цвета "Ильичевца", мы побеждали "Севастополь", когда Левандовски играл за этот коллектив.

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По регламенту польской первой лиги первые две команды напрямую попадают в Экстраклассы, а клубы, занявшие места с 3-го по шестой в третью путевку в высший дивизион разыгрывают в матчах плей-офф между собой.