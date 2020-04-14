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Украинский легионер Термалики сообщил об идее расширения Экстраклассы и работу Левандовски

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Шансы их клуба на повышение в классе уменьшаются

Украинский легионер Термалики сообщил об идее расширения Экстраклассы и работу Левандовски
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Артем Путивцев, украинский легионер - центральный защитник польского клуба "Термалика", который выступает в первой лиге, рассказал об амбициях клуба и работу наставника.

С января "Термалику" возглавляет экс-игрок "Шахтера", "Севастополя", сборной Польши Мариуш Левандовски.

Путивцев отмечает, что за те два месяца, которые Мариуш находится у руля "Термалики", может сказать о нем только хорошие слова.

Важно, что Левандовски нашел подход к нашему руководству. И в раздевалке атмосфера стала намного лучше. Мариуш - амбициозный специалист, он хочет вывести "Термалику" в элитный дивизион.

Артем вспоминает, что пересекался с Левандовски как игроком в матчах чемпионата Украины

В составе "Металлиста" я играл против "Шахтера" в сезоне-2009/2010. Кстати, тогда Мариуш забивал в наши ворота.

А когда я защищал цвета "Ильичевца", мы побеждали "Севастополь", когда Левандовски играл за этот коллектив.

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По регламенту польской первой лиги первые две команды напрямую попадают в Экстраклассы, а клубы, занявшие места с 3-го по шестой в третью путевку в высший дивизион разыгрывают в матчах плей-офф между собой.

За 12 туров до окончания первенства от 6 места "Термалика" отстает на 5 очков, так что все в наших руках, если, конечно, сезон удастся доиграть.

Здесь очень хотят, чтобы соревнования продолжились. Но в связи с пандемией еще неизвестно, как будет с переходными матчами. По слухам Экстраклассу хотят увеличить до 18-ти команд. Может, будет такое решение, что первые 3 коллектива повысятся в классе, а одна команда вылетит. В таком случае "Термалике" будет очень непросто выполнить задание. Будем надеяться, что регламент, по крайней мере, в этом сезоне, не поменяют.

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В статье: Артем Путивцев Мариуш Левандовски Экстракласса Термалика (Польша) чемпионат Польши
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