  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Левченко: В Нидерландах хотели создать фонд помощи слабым клубам, но Аякс наотрез отказался
В тренде

Левченко: В Нидерландах хотели создать фонд помощи слабым клубам, но Аякс наотрез отказался

Наши за границей
(1 голосов)

Коронавирус породил глобальный футбольный кризис

Левченко: В Нидерландах хотели создать фонд помощи слабым клубам, но Аякс наотрез отказался
Новина українською

Президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко рассказал подробности потенциального скандала, который может разгореться в будущем. Также эксперт поведал о судьбе финала Кубка Нидерландов, который должны разыграть между собой "Утрехт" и "Фейеноорд".

"Мы говорили о том, чтобы Федерация футбола создала глобальный фонд, который поможет выжить слабым командам (участники еврокубков выделяют часть заработанных средств - прим.). "Аякс" наотрез отказался и предупредил, что ни копейки не внесет в данный фонд. "Аякс" смотрит исключительно на свои приоритеты, и они касаются не чемпионата Нидерландов, а выхода на более высокий уровень. А такой фонд помог бы другим клубам. "Аякс" - кузница талантов и они смотрят только на финансовую составляющую. Это многих разочаровало.

Три дня назад поступило письмо от игроков "Фортуны", в котором сказано, что руководство намерено урезать зарплату, а за март или апрель вообще отказались платить. Такие тревожные звоночки уже поступают.

Читайте такжеЛевченко: В Амстердаме люди тачками возили туалетную бумагу

С Кубком очень непростая ситуация. Его переносили на поздние сроки, но до сих пор нет никакой конкретики. Сейчас есть идея: если карантин будет ослаблен, то команды начинают тренироваться; сначала индивидуально, потом в тройках-четверках, затем полноценная тренировка. Без отмашки государства никто не будет тренироваться", - рассказал Левченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Евгений Левченко коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...