Левченко: В Нидерландах хотели создать фонд помощи слабым клубам, но Аякс наотрез отказался

Президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко рассказал подробности потенциального скандала, который может разгореться в будущем. Также эксперт поведал о судьбе финала Кубка Нидерландов, который должны разыграть между собой "Утрехт" и "Фейеноорд".

"Мы говорили о том, чтобы Федерация футбола создала глобальный фонд, который поможет выжить слабым командам (участники еврокубков выделяют часть заработанных средств - прим.). "Аякс" наотрез отказался и предупредил, что ни копейки не внесет в данный фонд. "Аякс" смотрит исключительно на свои приоритеты, и они касаются не чемпионата Нидерландов, а выхода на более высокий уровень. А такой фонд помог бы другим клубам. "Аякс" - кузница талантов и они смотрят только на финансовую составляющую. Это многих разочаровало.

Три дня назад поступило письмо от игроков "Фортуны", в котором сказано, что руководство намерено урезать зарплату, а за март или апрель вообще отказались платить. Такие тревожные звоночки уже поступают.

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С Кубком очень непростая ситуация. Его переносили на поздние сроки, но до сих пор нет никакой конкретики. Сейчас есть идея: если карантин будет ослаблен, то команды начинают тренироваться; сначала индивидуально, потом в тройках-четверках, затем полноценная тренировка. Без отмашки государства никто не будет тренироваться", - рассказал Левченко.