Милевский: В Витебске тяжелая ситуация с коронавирусом, а у нас там матч. Страшновато

Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о ситуации с коронавирусом в Беларуси, заявив, что матч команды в рамках пятого тура чемпионата страны с "Витебском" мог быть перенесен.

"У нас матч в Витебске, а там тяжелая ситуация с коронавирусом. Вроде должны были перенести, но в итоге не перенесли. Страшновато", - сказал Милевский.

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Напомним, что матч "Витебск" – "Динамо" Брест запланирован на 18 апреля (суббота).