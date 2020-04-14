Милевский: В Витебске тяжелая ситуация с коронавирусом, а у нас там матч. Страшновато
Матч состоится в любую погоду
Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о ситуации с коронавирусом в Беларуси, заявив, что матч команды в рамках пятого тура чемпионата страны с "Витебском" мог быть перенесен.
"У нас матч в Витебске, а там тяжелая ситуация с коронавирусом. Вроде должны были перенести, но в итоге не перенесли. Страшновато", - сказал Милевский.
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Напомним, что матч "Витебск" – "Динамо" Брест запланирован на 18 апреля (суббота).
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Источник:Трибуна Беларусь
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Комментарии (4)
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Dnepr-75 (Днiпро)
14.04.2020 в 19:24
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simargl (Чернигов)
14.04.2020 в 18:55
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satellite (Харьков)
14.04.2020 в 18:12
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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