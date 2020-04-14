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Милевский: В Витебске тяжелая ситуация с коронавирусом, а у нас там матч. Страшновато

Наши за границей
(1 голосов)

Матч состоится в любую погоду

Милевский: В Витебске тяжелая ситуация с коронавирусом, а у нас там матч. Страшновато
Новина українською

Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о ситуации с коронавирусом в Беларуси, заявив, что матч команды в рамках пятого тура чемпионата страны с "Витебском" мог быть перенесен.

"У нас матч в Витебске, а там тяжелая ситуация с коронавирусом. Вроде должны были перенести, но в итоге не перенесли. Страшновато", - сказал Милевский.

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Напомним, что матч "Витебск" – "Динамо" Брест запланирован на 18 апреля (суббота).

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест) ФК Витебск коронавирус
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Комментарии (4)
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Dnepr-75 (Днiпро)
14.04.2020 в 19:24
Страшно ему, не позорь партизан, кружку самогона и в бой.
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simargl (Чернигов)
14.04.2020 в 18:55
Чеснок и водка . Батька ж сказал после работы каждый день по 100 г. )))А если серьёзно, то надо было и беларусам покарантинить, а не понты колотить в духе ссср ... остановите пир во время чумы!!! ...если уже не поздно ...
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+1
0
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satellite (Харьков)
14.04.2020 в 18:12
Батьке лучше это скажи.......
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.04.2020 в 18:01
Не бійся, у вас там є Бог Лука, він все порішає.
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+2
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