Малиновский: Гасперини сказал, что в Италии футбол - это не только игроки, а миллионы людей, которые работают на игру

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о том, как тренируется на карантине и взаимоотношениях с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

- Как работаете на карантине? Как вас готовит клуб к тому, что итальянский чемпионат может возобновиться?

- Это еще неизвестно, когда чемпионат возобновится, поскольку все зависит от правительства Италии, если оно даст зеленый свет, тогда и начнутся какие-то действия. Иначе, если они запретят какие-то меры, то футбола не будет.

- Гасперини связывался с футболистами команды, чтобы поговорить, узнать как дела?

- Тренер, президент, вице-президент рассказывали ситуацию, точнее повторяли то, что было в прессе. Но Гасперини сказал, что надо поддерживать себя в тонусе, поскольку, когда мы вернемся, не будет времени набирать какие-то кондиции. Говорил, что футбол - это не только футболисты, которые играют на поле, это большая структура: журналисты, телевидение, работники клуба. Миллионы людей в Италии работают на футбол. Все хотят, чтобы футбол вернулся. А наша задача просто поддерживать форму, контролировать свой режим, питание.

У нас с Гасперини рабочие отношения. Он подсказывает, я спрашиваю когда чего-то не понимаю. Если тренер недоволен твоей игрой, то он может поставить другого футболиста на следующую игру.