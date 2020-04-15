Ярмоленко оказался в списке из 6 игроков Вест Хэм, которых лишится Дэвид Мойес

Британские журналисты составили список из 6 игроков "Вест Хэм", которые первыми могут покинуть клуб. В список попал и украинский вингер правого фланга Андрей Ярмоленко.

Вместе с игроком национальной сборной Украины здесь Фелипе Андерсон, Райан Фредерикс, Дэвид Мартин, Мануэль Лансини и Альбиан Айети.

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Такой рейтинг составило издание болельщиков "Вест Хэм" ClaretandHugh, которое специализируется на инсайдах, интервью и текстах из истории клуба.

Их редактор и главный корреспондент Хью Саутон отмечает, что появление в клубе Джарреда Боуэна полностью вытолкнуло Ярмоленко в резерв, поскольку экс-игрок "Халл Сити" пришел в "Вест Хэм" благодаря Мойесу.