Ярмоленко оказался в списке из 6 игроков Вест Хэм, которых лишится Дэвид Мойес
Только откроется трансферное окно
Британские журналисты составили список из 6 игроков "Вест Хэм", которые первыми могут покинуть клуб. В список попал и украинский вингер правого фланга Андрей Ярмоленко.
Вместе с игроком национальной сборной Украины здесь Фелипе Андерсон, Райан Фредерикс, Дэвид Мартин, Мануэль Лансини и Альбиан Айети.
Такой рейтинг составило издание болельщиков "Вест Хэм" ClaretandHugh, которое специализируется на инсайдах, интервью и текстах из истории клуба.
Их редактор и главный корреспондент Хью Саутон отмечает, что появление в клубе Джарреда Боуэна полностью вытолкнуло Ярмоленко в резерв, поскольку экс-игрок "Халл Сити" пришел в "Вест Хэм" благодаря Мойесу.
Травмы обесценили игрока, за которого заплатили 18 млн фунтов стерлингов. И, как второй самый высокооплачиваемый игрок "Вест Хэм", Ярмо может запросто остаться за бортом.