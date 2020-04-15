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Ярмоленко оказался в списке из 6 игроков Вест Хэм, которых лишится Дэвид Мойес

Наши за границей
(1 голосов)

Только откроется трансферное окно

Ярмоленко оказался в списке из 6 игроков Вест Хэм, которых лишится Дэвид Мойес
Новина українською

Британские журналисты составили список из 6 игроков "Вест Хэм", которые первыми могут покинуть клуб. В список попал и украинский вингер правого фланга Андрей Ярмоленко.

Вместе с игроком национальной сборной Украины здесь Фелипе Андерсон, Райан Фредерикс, Дэвид Мартин, Мануэль Лансини и Альбиан Айети.

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Такой рейтинг составило издание болельщиков "Вест Хэм" ClaretandHugh, которое специализируется на инсайдах, интервью и текстах из истории клуба.

Их редактор и главный корреспондент Хью Саутон отмечает, что появление в клубе Джарреда Боуэна полностью вытолкнуло Ярмоленко в резерв, поскольку экс-игрок "Халл Сити" пришел в "Вест Хэм" благодаря Мойесу.

Травмы обесценили игрока, за которого заплатили 18 млн фунтов стерлингов. И, как второй самый высокооплачиваемый игрок "Вест Хэм", Ярмо может запросто остаться за бортом.

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (2)
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Sneg SD (Умань)
15.04.2020 в 11:42
В Європі він вже нікому не потрібний!Динамо чекає...
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Инспектор ( )
15.04.2020 в 11:35
Не сложилось...
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