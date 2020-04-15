Бутко: Возможно, это были мои последние поединки в Лехе

Украинский легионер польского "Леха" Богдан Бутко успел дебютировать в Экстраклассе, но много поиграть не удалось (только 2 матчи) - помешал карантин из-за коронавируса.

- Чувствуется разница между УПЛ и Чемпионатом Польши?

- Разница есть. Небольшая, но есть. Она заключается в том, что в Польше больше играют в открытый футбол, независимо от соперника. Это видно и по результатам - 4:3, 5:1 и тд. В Украине большинство команд играют от обороны, стараются не пропустить гол, чтобы потом забить.

Ну и разница между уровнем клубов. В польской Экстраклассе только "Лех" и "Легия" могут посоревноваться с "Шахтером", "Динамо", "Зарей" и "Александрией".

- Почему выбрал именно "Лех", как случился этот трансфер? Какова роль Костевич?

- Получилась такая ситуация. Когда я был на сборе в Турции, узнал, что "Лех" ищет правого защитника, так как им необходимо было закрыть эту позицию из-за травмы своего игрока. Они уже успели осуществить трансфер нового правого защитника, однако он появится в команде только с лета. Мы поговорили с клубом, и я перешел туда. С Костевичем сначала очень тесно не общался, хотя и знал его еще со времен выступлений в УПЛ. После перехода стали общаться безусловно чаще. Какую роль в переходе сыграло и то, что он играет в этой команде.

- Можно сказать, что в «Лехе» ты надолго не задержишься?

- Не знаю, сложно сказать. Неизвестно, как будет дальше развиваться ситуация с коронавирусом. Возможно, это были мои последние поединки в Познани. К тому же, как я сказал, они уже приобрели правого защитника. Однако футбол такая штука, что всегда необходимо показывать себя и бороться за место в основе. Неважно, кто является твоим конкурентом в команде, важно демонстрировать свой уровень и выкладываться в матчах и на тренировках.