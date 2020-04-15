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Украинский легионер в Польше в шоке от хамства местных молодых футболистов

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Первая фраза, которую изучил на польском - "закрой рот"

Украинский легионер в Польше в шоке от хамства местных молодых футболистов
Новина українською

Украинский защитник "Краковии" Алексей Дитятьев признался, что очень удивлен поведением молодых футболистов в Польше.

Молодые игроки здесь любят говорить и спорить со всеми - и своими, и чужими. Я был шокирован. Первая фраза на польском языке, которую я изучил - "закрой рот".

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В моем понимании молодой футболист должен много работать и подсказывать... правая, левая, спина.

Другие разговоры - пустая трата энергии, а право поучать и рассказывать имеют только тренеры или старшие партнеры.

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В статье: Алексей Дитятьев чемпионат Польши Краковия (Краков)
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Источник:
Футбол 24

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