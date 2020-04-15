Украинский легионер в Польше в шоке от хамства местных молодых футболистов

Украинский защитник "Краковии" Алексей Дитятьев признался, что очень удивлен поведением молодых футболистов в Польше.

Молодые игроки здесь любят говорить и спорить со всеми - и своими, и чужими. Я был шокирован. Первая фраза на польском языке, которую я изучил - "закрой рот".