Украинский легионер в Польше в шоке от хамства местных молодых футболистов
Первая фраза, которую изучил на польском - "закрой рот"
Украинский защитник "Краковии" Алексей Дитятьев признался, что очень удивлен поведением молодых футболистов в Польше.
Молодые игроки здесь любят говорить и спорить со всеми - и своими, и чужими. Я был шокирован. Первая фраза на польском языке, которую я изучил - "закрой рот".
В моем понимании молодой футболист должен много работать и подсказывать... правая, левая, спина.
Другие разговоры - пустая трата энергии, а право поучать и рассказывать имеют только тренеры или старшие партнеры.
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Источник:Футбол 24
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