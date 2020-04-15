Яремчук вошел в топ-30 лучших игроков сезона в Бельгии по версии Voetbal Primeur
И это несмотря на травму
Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук попал в список топ-30 лучших футболистов чемпионата Бельгии в этом сезоне по версии издания Voetbal Primeur.
В данном рейтинге Роман расположился на 28-м месте.
"Третий и лучший год в "Генте". В схеме Джесса Торупа Яремчук выполняет двойную роль – как оттянутого форварда, так и классического финишера атак.
В нынешнем сезоне Яремчук играет с большим воодушевлением, о чем говорят 10 голов в чемпионате Бельгии и 7 мячей в еврокубках. Поэтому его травма в начале года стала большим ударом для "Гента", - пишет издание.
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