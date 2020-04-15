Харатин: Не думаю, что хотел бы вернуться в Зарю. Сейчас Ференцварош сильнее луганчан
Если сделать следующий шаг, то перейти в другой европейский чемпионат
Украинский полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин, который ранее играл за "Зарю", сравнил свою нынешнюю и бывшую команды.
"Сейчас "Ференцварош" сильнее, чем "Заря". Не думаю, что хотел бы вернуться сейчас в луганский клуб. Если сделать следующий шаг, то перейти в другой европейский чемпионат.
Если бы "Заря" сыграла с "Ференцварошем" сейчас, тяжело сказать, как завершился бы матч. "Заря" сейчас мощная, самому было бы интересно сыграть. Хотели на сборах сыграть с ними, но не сложилось из-за организационных вопросов", – сказал Харатин.
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Источник:Трибуна
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Hugo64 (PARIS)
15.04.2020 в 23:21
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