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Харатин: Не думаю, что хотел бы вернуться в Зарю. Сейчас Ференцварош сильнее луганчан

Наши за границей
(1 голосов)

Если сделать следующий шаг, то перейти в другой европейский чемпионат

Харатин: Не думаю, что хотел бы вернуться в Зарю. Сейчас Ференцварош сильнее луганчан
Новина українською

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин, который ранее играл за "Зарю", сравнил свою нынешнюю и бывшую команды.

"Сейчас "Ференцварош" сильнее, чем "Заря". Не думаю, что хотел бы вернуться сейчас в луганский клуб. Если сделать следующий шаг, то перейти в другой европейский чемпионат.

Если бы "Заря" сыграла с "Ференцварошем" сейчас, тяжело сказать, как завершился бы матч. "Заря" сейчас мощная, самому было бы интересно сыграть. Хотели на сборах сыграть с ними, но не сложилось из-за организационных вопросов", – сказал Харатин.

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В статье: Заря (Луганск) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
15.04.2020 в 23:21
ВСЁ верно- 4 года просидел а ДК--сыграл аж 1 матч--в ЗАРЕ начал играть постоянно и оттуда прыгнул в венгрию( ) ТЕПЕРЬ можно типа нефиг в ЗАРЕ делать пойду выше--были уже такие как будьковкий чайковский -НО ВЫШЕ НЕ ПРИГНУЛи и вернулись в ЗАРЮ- ВЮН пожалел их и взял обратно НО ФОРМУ растеряли что ?
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