Харатин: Не думаю, что хотел бы вернуться в Зарю. Сейчас Ференцварош сильнее луганчан

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин, который ранее играл за "Зарю", сравнил свою нынешнюю и бывшую команды.

"Сейчас "Ференцварош" сильнее, чем "Заря". Не думаю, что хотел бы вернуться сейчас в луганский клуб. Если сделать следующий шаг, то перейти в другой европейский чемпионат.

Если бы "Заря" сыграла с "Ференцварошем" сейчас, тяжело сказать, как завершился бы матч. "Заря" сейчас мощная, самому было бы интересно сыграть. Хотели на сборах сыграть с ними, но не сложилось из-за организационных вопросов", – сказал Харатин.