Беларусь: Милевский лидирует по количеству созданных голевых моментов в чемпионате
Артем начал сезон за здравие
После 4-х туров чемпионата Беларуси нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский лидирует по количеству созданных моментов. В среднем, Артем создал 2,8 голевых момента за матч.
Далее располагаются Дмитрий Комаровский ("Ислочь"), Элис Бакай ("Динамо" Брест) и Данило ("Динамо" Минск) – по 2 момента.
Напомним, что в 4-х матчах чемпионата Артем забил 2 гола
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Трибуна
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...