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Беларусь: Милевский лидирует по количеству созданных голевых моментов в чемпионате

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Артем начал сезон за здравие

Беларусь: Милевский лидирует по количеству созданных голевых моментов в чемпионате
Новина українською

После 4-х туров чемпионата Беларуси нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский лидирует по количеству созданных моментов. В среднем, Артем создал 2,8 голевых момента за матч.

Далее располагаются Дмитрий Комаровский ("Ислочь"), Элис Бакай ("Динамо" Брест) и Данило ("Динамо" Минск) – по 2 момента.

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Напомним, что в 4-х матчах чемпионата Артем забил 2 гола

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест)
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Источник:
Трибуна

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