Смородская: Алиев хотел уйти и делал все, чтобы его выгнали из Локомотива

Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская рассказала о трениях с экс-хавбеком железнодорожников Александром Алиевым.

"Вы знаете, я не знаю, нужно ли мне вообще в эту полемику вдаваться. Когда ушел Семин, Алиев хотел уйти за ним и делал все, чтобы его выгнали из команды. Например, без причины не являлся на тренировки.

Я совершенно не хочу вступать с ним в полемику. Жизнь показала, кто прав, а кто виноват. По тому, как закончилась его карьера, все понятно. Ольга Смородская тут совершенно ни при чем. Куда хотел, туда и уехал", — считает Смородская.

Напомним, что Алиев играл за "Локомотив" с февраля 2010-го по март 2011-го года.