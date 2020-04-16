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Харатин: Вернуться в Динамо? Все может быть

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Хавбек не может прогнозировать будущее

Харатин: Вернуться в Динамо? Все может быть
Новина українською

Украинский хавбек "Ференцвароша" Игорь Харатин рассказал о том, почему он в свое время (2016 год) покинул "Динамо".

"Я сам решил уйти. Я понимал, в какой я команде, какие конкуренты на моей позиции. А я такой, что уже сегодня-завтра хотел играть, причем в Лиге чемпионов, в финале, грубо говоря. Такой вот характер. Так я решил.

С одной стороны, возможно, это моя ошибка. Возможно, я бы играл, кто знает. А, возможно, нет. Мне нужно было бы пройти весь этот путь, понять, что нужно чуть-чуть спуститься с небес на землю, работать, показывать и доказывать, а не рассказывать.

Конечно, я болею за "Динамо", смотрю все матчи. Я 10 лет был в структуре этого клуба. Это родная для меня команда, которая меня воспитала. Я очень благодарен этому клубу. Мы не знаем, что будет завтра, но, возможно, будет и так, что я окажусь в "Динамо". Я не знаю", - сказал Харатин.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Трибуна

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