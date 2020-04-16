Малиновский: Согласен с Луческу, что не смог заиграть в Шахтере из-за конкуренции

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский, который является воспитанником "Шахтера", рассказал, почему ему не удалось заиграть в донецкой команде.

"Как воспитанник "Шахтера" я фанат "горняков" номер один. Попадая из юношей в "Шахтер", ты сразу становишься болельщиком команды. Рад, что помог "Аталанте" выиграть, но "Шахтер" – это навсегда клуб, который мне многое дал, где я вырос как футболист.

Согласен с Луческу, что не смог заиграть в "Шахтере" из-за конкуренции. Тогда были Фернандиньо, Мхитарян, Тейшейра. Я чувствовал, что у меня был какой-то уровень, но я не был тем футболистом, когда даже на сборы ездил, который мог побороться за место в составе.

Может, если бы мне больше в товарищеских матчах давали играть – это второй момент. Мне не давали играть даже в товарищеских матчах. Может, Луческу что-то видел на тренировках. Но то, что я еще не был готов попадать в тот "Шахтер" с моим уровнем игры – так, скорее всего, и есть.

Когда я поехал на сборы с тем "Шахтером" – это другой мир. Я еще не был таким игроком, как сейчас. Было другое мышление. Мне казалось, что все настолько быстро, такие скорости сумасшедшие. Думаю, если бы я сейчас тренировался – то по-другому бы думал.

Но тогда по подбору футболистов, еще Дарио играл, "Шахтер" был топовой командой", – сказал Малиновский.

Напомним, что в первой команде Шахтера Руслан так и не сыграл ни одного официального матча.