Игрок Витебска раздает советы Милевскому, но сам не знает, что происходит в его городе

Игрок "Витебска" белорус Антон Матвеенко высказался о завтрашнем матче чемпионата Беларуси, в котором его команда будет принимать "Динамо" Брест, за который выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.

Матвеенко отметил, что несмотря на вспышку коронавируса в Витебске он не видит смысла в переносе матча.

А на то, что Артем Милевский опасается ехать в Витебск игрок отреагировал так:

Ну, опасается - пусть дома тогда сидит, если опасается (смеется - ред.).

Притом игрок ФК "Витебск" признался, что не представляет, что творится в городе Витебск.

Не знаю. Честно. Мы так особо не чувствуем - потренировались и сразу домой. В магазинах вроде все, как и раньше, только люди в масках ходят.

Напомним, что чемпионат Беларуси - единственный в Европе не приостановлен из-за коронавирусного карантина.