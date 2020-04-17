Игорь Харатин назвал двух своих лучших коучей
Оба - не в Украине
Украинский полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин назвал лучших тренеров в своей карьере.
Сергей Ребров, по словам Игоря, один из лучших тренеров, с которыми он работал.
Могу еще рассказать о Висенте Гомесе, с которым я работал в дубле "Динамо". Тоже сильный, мощный тренер, который многое изменил в меня, особенно в голове. Вот эти два тренера.
Напомним, что в венгерского клуба Игорь Харатин выступал в "Динамо" (2012-2016), "Металлисте" (2016), "Заре" (2016-2018)
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Источник:Трибуна
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