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Игорь Харатин назвал двух своих лучших коучей

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Оба - не в Украине

Игорь Харатин назвал двух своих лучших коучей
Новина українською

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин назвал лучших тренеров в своей карьере.

Сергей Ребров, по словам Игоря, один из лучших тренеров, с которыми он работал.

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Могу еще рассказать о Висенте Гомесе, с которым я работал в дубле "Динамо". Тоже сильный, мощный тренер, который многое изменил в меня, особенно в голове. Вот эти два тренера.

Напомним, что в венгерского клуба Игорь Харатин выступал в "Динамо" (2012-2016), "Металлисте" (2016), "Заре" (2016-2018)

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В статье: Сергей Ребров Игорь Харатин Висенте Гомес
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Источник:
Трибуна

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