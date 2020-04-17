Милевский признан лучшим игроком матча Динамо (Брест) – Ислочь
Чемпионат Беларуси идет своим чередом
Украинский форвард "Динамо-Брест" Артем Милевский признан лучшим игроком в матче 4-го тура чемпионата Беларуси против "Ислочи" (3:1).
В опросе болельщиков Милевский набрал большинство голосов и обошел Габи Кики и Павла Савицкого.
Напомним, что в этом матче Милевский забил гол, который, в итоге, стал победным.
???? Болельщики выбрали лучших игроков матча 4-го тура Высшей Лиги "Динамо-Брест" – "Ислочь" / Fans have named their players of the match against Isloch (Vysheyshaya Liga, Round 4) #fcdb1960— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) April 17, 2020
???? Видеообзор матча / Match video review: https://t.co/CdHYCjP5i0 pic.twitter.com/5dQZhrGReZ
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