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Милевский признан лучшим игроком матча Динамо (Брест) – Ислочь

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(1 голосов)

Чемпионат Беларуси идет своим чередом

Милевский признан лучшим игроком матча Динамо (Брест) – Ислочь
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Украинский форвард "Динамо-Брест" Артем Милевский признан лучшим игроком в матче 4-го тура чемпионата Беларуси против "Ислочи" (3:1).

В опросе болельщиков Милевский набрал большинство голосов и обошел Габи Кики и Павла Савицкого.

Напомним, что в этом матче Милевский забил гол, который, в итоге, стал победным.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест)
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