Милевский признан лучшим игроком матча Динамо (Брест) – Ислочь

Украинский форвард "Динамо-Брест" Артем Милевский признан лучшим игроком в матче 4-го тура чемпионата Беларуси против "Ислочи" (3:1).

В опросе болельщиков Милевский набрал большинство голосов и обошел Габи Кики и Павла Савицкого.

Напомним, что в этом матче Милевский забил гол, который, в итоге, стал победным.