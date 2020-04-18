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Малиновский: У Гомеса такие себе воспоминания об Украине. Он из-за финансовых условий переходил

Наши за границей
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Украинский легионер в Италии больше общается с европейскими игроками

Малиновский: У Гомеса такие себе воспоминания об Украине. Он из-за финансовых условий переходил
Новина українською

Хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о ситуации в интернациональной команде из Бергамо.

- Со всеми понемногу общаюсь. Рядом сижу с Тимоти Кастанем, мы с ним были вместе в "Генке", также Мартеном де Роном. Больше с европейцами, они хорошо по-английски разговаривают, потому с ними больше.

Гомес ни украинского, ни русского, вообще никакого не знает. У него такие себе воспоминания об Украине. Он больше из-за финансовых условий переходил.

Единственное, когда приезжали в Харьков, он мне показывал фотографию, мол, памятник был, а теперь нет, уже убрали. Памятник такой здоровый, уже не помню, а у него фото с детьми на велосипедах, – сказал Малиновский в эфире Цыганык Live.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Руслан Малиновский
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