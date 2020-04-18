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Лунин станет вторым вратарем Реала в следующем сезоне - Marca

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Оптимистичный и очень смелый прогноз

Лунин станет вторым вратарем Реала в следующем сезоне - Marca
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Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, который в этом сезоне выступает за "Овьедо" на правах аренды, может скоро вернуться в мадридский клуб, сообщает Marca.

Авторитетное издание уверено, что в следующем сезоне 21-летний украинец станет вторым вратарем "Реала" в связи с вероятным уходом Альфонса Ареоля. В "Реале" обратили внимание на выступления вратаря и видят его в первой команде в качестве дублера Тибо Куртуа.

Напомним, что Лунин перебрался в "Овьедо" в январе и успешно проявил себя в Сегунде до того, как сезон был прерван из-за коронавируса.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Альфонс Ареола Андрей Лунин Овьедо
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