Монтеро: В Реале уверены, что Лунин вырастет в сильного игрока
Украинец остаётся в планах королевского клуба
Испанский эксперт Альваро Монтеро прокомментировал будущее Андрея Лунина в "Реале".
"Куртуа останется первым номером Реала, Зидан и Флорентино Перес очень им довольны.
Генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес сейчас продвигает новую трансферную политику, отличающуюся от той, с которой Перес приходил в клуб. Они стремятся привлечь в команду молодых игроков и превращать их в суперзвезд. В Реале чувствуют, что больше не могут конкурировать с клубами, поддерживающимися арабскими странами.
Лунин? Он мало играл в Леганесе и Вальядолиде, но они уверены, что в будущем он станет очень хорошим вратарем", – цитирует Монтеро Sky Sports.