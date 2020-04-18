Монтеро: В Реале уверены, что Лунин вырастет в сильного игрока

Испанский эксперт Альваро Монтеро прокомментировал будущее Андрея Лунина в "Реале".

"Куртуа останется первым номером Реала, Зидан и Флорентино Перес очень им довольны.

Генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес сейчас продвигает новую трансферную политику, отличающуюся от той, с которой Перес приходил в клуб. Они стремятся привлечь в команду молодых игроков и превращать их в суперзвезд. В Реале чувствуют, что больше не могут конкурировать с клубами, поддерживающимися арабскими странами.

Лунин? Он мало играл в Леганесе и Вальядолиде, но они уверены, что в будущем он станет очень хорошим вратарем", – цитирует Монтеро Sky Sports.