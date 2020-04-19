Хачериди пытался ударить судью, удалившего его в игре с Витебском – СМИ
В своём репертуаре
Защитник "Динамо" Брест Евгений Хачериди вчера был удалён с поля в матче с "Витебском" (0:1) за отмашку в своей штрафной на 87-й минуте игры.
За нарушение было назначено пенальти, с которого и был забит единственный гол в матче.
Однако на этом девиантное поведение от украинца не закончилось. По информации pressball.by, после поединка Хачериди пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова. Массажист Брестского клуба Сергей Лапицкий также не смог остаться в стороне, оскорбив бригаду арбитров и угрожав им физической расправой.
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Комментарии (4)
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Сеш (Дніпро)
19.04.2020 в 13:02
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sam (Дніпро)
19.04.2020 в 11:42
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Maldini (Киев)
19.04.2020 в 11:25
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+4
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