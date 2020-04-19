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Хачериди пытался ударить судью, удалившего его в игре с Витебском – СМИ

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(1 голосов)

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Хачериди пытался ударить судью, удалившего его в игре с Витебском – СМИ
Новина українською

Защитник "Динамо" Брест Евгений Хачериди вчера был удалён с поля в матче с "Витебском" (0:1) за отмашку в своей штрафной на 87-й минуте игры.

За нарушение было назначено пенальти, с которого и был забит единственный гол в матче.

Однако на этом девиантное поведение от украинца не закончилось. По информации pressball.by, после поединка Хачериди пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова. Массажист Брестского клуба Сергей Лапицкий также не смог остаться в стороне, оскорбив бригаду арбитров и угрожав им физической расправой.

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В статье: Евгений Хачериди Динамо (Брест)
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Комментарии (4)
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Сеш (Дніпро)
19.04.2020 в 13:02
А ведь технически был классный защитник, может ему п.. лей дать надо, отлить водой и ещё раз дать. Глядишь за ум бы взялся
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sam (Дніпро)
19.04.2020 в 11:42
Смотрел вчера. Хачериди феерил) Пробил головой по своим воротам, ошибался, обрезался. Ну и венец - удар негра пяточкой! Итог - удаление и пеналь, решивший судьбу матча.
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0
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Maldini (Киев)
19.04.2020 в 11:25
На Хачике крест!Куда ему в Динамо,свои нарушители есть!
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+3
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
19.04.2020 в 10:08
Хачарыдзи
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+4
0


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