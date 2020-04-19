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Третьяков: В Словакии научились работать с болельщиками. Каждый матч как праздник

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Хотя чемпионат Словакии по уровню явно слабее, чем УПЛ

Третьяков: В Словакии научились работать с болельщиками. Каждый матч как праздник
Новина українською

Хавбек "Александрии" Максим Третьяков поделился воспоминаниями игр за ДАК в Словакии.

- Очень понравилась Словакия и команда, в которой я был. Понравилось тем, что на каждом домашнем матче полный стадион. Арена небольшая, новая, буквально два года ей, рассчитана на 16 тысяч зрителей, приходило по 10-15 тысяч.

Очень приятно было играть. Чемпионат Словакии не так высоко в рейтинге, как УПЛ, по уровню явно слабее. Но люди приспособились и научились работать с болельщиками. Каждый матч как праздник.

Да, можно было лучше себя там проявить. Но сейчас возвращаться не хочу, потому что немного поменялся вектор развития команды. Берут совсем молодых ребят – 16-18 лет. Все, кто играли в прошлом сезоне и заняли второе место в чемпионате, покинули клуб. Кто в Польшу, кто в Австрию.

Сейчас был бы шаг назад вернуться туда. Но посмотрим, у меня еще целый следующий сезон с ними по контракту. Но в целом очень понравилось. Немного подвело здоровье, было две травмы, достаточно пропустил. Но не жалею о переходе, – сказал Третьяков в "Футбольном формате".

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В статье: ФК Александрия Максим Третьяков ДАК
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