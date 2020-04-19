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Яремчук, Пластун и Безус тренируются в группах с отдельными тренерами

Наши за границей
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С надеждой вскоре вернуться к большому футболу

Яремчук, Пластун и Безус тренируются в группах с отдельными тренерами
Новина українською

Игроки "Гента", в том числе украинцы, уже работают в группах по три-четыре человека на разных участках поля под руководством отдельного наставника.

В числе тренирующихся без всяких ограничений и украинские легионеры - Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус.

Напомним, что Роман Яремчук полностью восстановился после травмы и возобновил тренировки.

Сезон в Бельгии 2019/20, возможно, доигран не будет - окончательно решение примут 24 апреля. Однако украинцы продолжают тренироваться на базе клуба в Остаккере и поддерживают форму.

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Роман Яремчук Гент
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