Яремчук, Пластун и Безус тренируются в группах с отдельными тренерами
С надеждой вскоре вернуться к большому футболу
Игроки "Гента", в том числе украинцы, уже работают в группах по три-четыре человека на разных участках поля под руководством отдельного наставника.
В числе тренирующихся без всяких ограничений и украинские легионеры - Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус.
Напомним, что Роман Яремчук полностью восстановился после травмы и возобновил тренировки.
Сезон в Бельгии 2019/20, возможно, доигран не будет - окончательно решение примут 24 апреля. Однако украинцы продолжают тренироваться на базе клуба в Остаккере и поддерживают форму.
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Источник:Команда №1
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