Яремчук, Пластун и Безус тренируются в группах с отдельными тренерами

Игроки "Гента", в том числе украинцы, уже работают в группах по три-четыре человека на разных участках поля под руководством отдельного наставника.

В числе тренирующихся без всяких ограничений и украинские легионеры - Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус.

Напомним, что Роман Яремчук полностью восстановился после травмы и возобновил тренировки.

Сезон в Бельгии 2019/20, возможно, доигран не будет - окончательно решение примут 24 апреля. Однако украинцы продолжают тренироваться на базе клуба в Остаккере и поддерживают форму.