Динамо Брест хочет разорвать контракт с Хачериди - СМИ

Брестское "Динамо" прекратит сотрудничество с украинским защитником Евгением Хачериди, сообщает Betnews365.

Разрыв контракта возможен по причине неподобающего поведения 32-летнего футболиста в матче с "Витебском" (0:1).

На 85-й минуте Хачериди ударил соперника пяткой, когда атака "Витебска" уже была завершена. За этот фол был назначен пенальти, а защитник получил прямую красную. 11-метровый реализовал Ион Николэеску, чем принес победу "Витебску".

Напомним, что после матча Хачериди в подтрибунке пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.