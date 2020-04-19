Динамо Брест хочет разорвать контракт с Хачериди - СМИ
Причины и... следствия. Клуб собирается еще и оштрафовать футболиста
Брестское "Динамо" прекратит сотрудничество с украинским защитником Евгением Хачериди, сообщает Betnews365.
Разрыв контракта возможен по причине неподобающего поведения 32-летнего футболиста в матче с "Витебском" (0:1).
На 85-й минуте Хачериди ударил соперника пяткой, когда атака "Витебска" уже была завершена. За этот фол был назначен пенальти, а защитник получил прямую красную. 11-метровый реализовал Ион Николэеску, чем принес победу "Витебску".
Напомним, что после матча Хачериди в подтрибунке пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.
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Источник:betnews365.com
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Комментарии (4)
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Roman Zett (Poltava)
19.04.2020 в 15:41
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oda1979 (Запорожье)
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Evhen777 (Luhansk)
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