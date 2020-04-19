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Динамо Брест хочет разорвать контракт с Хачериди - СМИ

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(4 голосов)

Причины и... следствия. Клуб собирается еще и оштрафовать футболиста

Динамо Брест хочет разорвать контракт с Хачериди - СМИ
Новина українською

Брестское "Динамо" прекратит сотрудничество с украинским защитником Евгением Хачериди, сообщает Betnews365.

Разрыв контракта возможен по причине неподобающего поведения 32-летнего футболиста в матче с "Витебском" (0:1).

На 85-й минуте Хачериди ударил соперника пяткой, когда атака "Витебска" уже была завершена. За этот фол был назначен пенальти, а защитник получил прямую красную. 11-метровый реализовал Ион Николэеску, чем принес победу "Витебску".

Напомним, что после матча Хачериди в подтрибунке пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.

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В статье: Евгений Хачериди Динамо (Брест)
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Источник:
betnews365.com
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Комментарии (4)
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Roman Zett (Poltava)
19.04.2020 в 15:41
Женя пора заканчивать карьеру, не мучай ни себя ни людей.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
19.04.2020 в 15:15
Идиот.
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+2
0
Джмиль (Запорожье)
19.04.2020 в 14:59
Всегда нужно оставаться человеком... Если выгонят - правильно сделают.Ничего, скоро карантин закончится, может где-то во второй лиге пристроится...
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+1
0
Evhen777 (Luhansk)
19.04.2020 в 14:05
этот тип серьёзно психически болен, причём уже очень давно
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+3
-1


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