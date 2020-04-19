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Безус: Меры безопасности в Бельгии не такие жесткие, как в Украине

Наши за границей
(1 голосов)

Во время каникул появилось больше времени на игры с детьми, катание на велосипедах

Безус: Меры безопасности в Бельгии не такие жесткие, как в Украине
Новина українською

Украинский хавбек бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Роман Безус рассказал тренировках и жизни при карантине.

- Сначала мы занимались раз в неделю, а в последние время у нас уже два занятия за семь дней. А что касается мер безопасности, то они не такие жесткие как, к примеру, в Украине. На улицах можно ходить без масок. Мы живем за городом и когда вечером прогуливаемся, то люди катаются на велосипедах, просто дышат воздухом.

- Каков твой распорядок дня?

- Просыпались где-то в 10 утра, завтракали, делали с детьми уроки, потом пробежка со старшим сыном, снова уроки, обед, тихий час, свободное время для каждого (улыбается), ужин и вечерняя прогулка. Примерно, так. А сейчас во время каникул появилось больше времени на игры с детьми, катание на велосипедах.

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В статье: Роман Безус Гент
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