  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко: Нас предупредили, чтобы мы не писали Гвардиоле – Пеп не выходил на связь после смерти матери
В тренде

Зинченко: Нас предупредили, чтобы мы не писали Гвардиоле – Пеп не выходил на связь после смерти матери

Наши за границей
(1 голосов)

Долорс умерла от COVID-19

Зинченко: Нас предупредили, чтобы мы не писали Гвардиоле – Пеп не выходил на связь после смерти матери
Новина українською

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал в эфире программы "Великий футбол", что менеджер "горожан" Хосеп Гвардиолы тяжело переживает смерть матери. В начале апреля Долорс Сала Каррио умерла от коронавирусной инфекции в возрасте 82 лет.

Читайте такжеЗинченко принес соболезнования Гвардиоле в связи со смертью матери тренера

"Нам сказали, что до 4 мая – точно без каких-либо тренировок. После этой даты сможем говорить конкретнее. Все мы хотим вернуться и играть в футбол. По поводу бана клуба в ЛЧ никто ничего не говорит – это не первостепенно".

"Выходит ли Пеп на связь? К сожалению, у него недавно не стало матери. Нас предупредили, чтобы ему не писали в этот тяжелый для него период. Конечно, все выразили ему слова поддержки через Интернет, ведь мы одна семья, одна команда. Это всегда больно и страшно – терять близких и родных. До этой потери он присылал всем игрокам видео, просил нас поддерживать физические кондиции. После этого он не выходил на связь".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Александр Зинченко коронавирус карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...