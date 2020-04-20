Зинченко: Нас предупредили, чтобы мы не писали Гвардиоле – Пеп не выходил на связь после смерти матери

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал в эфире программы "Великий футбол", что менеджер "горожан" Хосеп Гвардиолы тяжело переживает смерть матери. В начале апреля Долорс Сала Каррио умерла от коронавирусной инфекции в возрасте 82 лет.

"Нам сказали, что до 4 мая – точно без каких-либо тренировок. После этой даты сможем говорить конкретнее. Все мы хотим вернуться и играть в футбол. По поводу бана клуба в ЛЧ никто ничего не говорит – это не первостепенно ".

"Выходит ли Пеп на связь? К сожалению, у него недавно не стало матери. Нас предупредили, чтобы ему не писали в этот тяжелый для него период. Конечно, все выразили ему слова поддержки через Интернет, ведь мы одна семья, одна команда. Это всегда больно и страшно – терять близких и родных. До этой потери он присылал всем игрокам видео, просил нас поддерживать физические кондиции. После этого он не выходил на связь".