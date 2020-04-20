СМИ: Пресс-служба брестского Динамо заявила, что клуб не будет разрывать контракт с Хачериди

В пресс-службе брестского Динамо специально для белорусской Tribuna.com прокомментировали информацию о том, что клуб разорвет трудовой договор с украинским исполнителем команды Евгением Хачериди.

"В украинских СМИ появилась информация, что из-за этого инцидента клуб может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с защитником. Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением расторгаться не будет".

Напомним, в недавнем матче чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и "Витебском" Евгений Хачериди оформил "скандальный покер": красная карточка, пенальти, поражение команды и попытка ударить судью. В текущем сезоне в активе 32-летнего футболиста 2 матча в высшей лиге.