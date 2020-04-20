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Агент: Пара клубов Серии А интересуются игроком Динамо

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(1 голосов)

Но без конкретики

Агент: Пара клубов Серии А интересуются игроком Динамо
Новина українською

Известный итальянский агент Марко Трабукки рассказал о влиянии вируса на футбольный трансферный рынок, а также оценил шансы вингера "Вест Хэма "Андрея Ярмоленко заиграть в Серии А.

"Сейчас время, когда клубы только интересуются игроками. ФИФА думает продлить летнее трансферное окно или перенести его на осень. Это будет с августа и до конца года или до конца ноября, поскольку непонятно кто и когда начинает чемпионат. Я знаю, что пара итальянских клубов интересуются игроком киевского "Динамо". Это далеко от конкретики, потому что люди действительно думают только о том, когда можно начинать тренироваться и возобновить чемпионат. Этого футболиста представляю не я, это не мой клиент.

Думаю, что Андрей Ярмоленко может спокойно играть в ряде клубов Серии А. Стать звездой уже не так просто, если даже Мхитарян сделал карьеру на уровне выше, чем Ярмоленко, но адаптировался три месяца к чемпионату Италии. Стать звездой в Серии А Ярмоленко сейчас будет достаточно сложно", - сказал Трабукки.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
ТК Футбол

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