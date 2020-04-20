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Левченко: В Нидерландах государство помогает клубам

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В Нидерландах также не все гладко

Левченко: В Нидерландах государство помогает клубам
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Президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко рассказал о финансовом положении местных клубов в связи с пандемией коронавируса.

"В Нидерландах все футбольные клубы выплатили зарплаты за март. Это очень здорово. Как будет дальше - сложно определить, но многие клубы разослали письмо капитанам команд, чтобы поговорить о том, стоит ли каким-то образом помогать обществу. Государство помогает клубам, уже выделили более 10 миллиардов евро на различные сектора, в том числе и на футбол. Удар по футболу будет несомненно, но как его выдержат клубы - будет зависеть от того, каким образом поддержит его государство.

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"Аякс" и ПСВ продержатся дольше, а вот клубам Первой лиги будет очень сложно. Фарфан, который играет в России, говорит, что они могут забирать все, кроме моих денег. Мы провели опрос среди 38 капитанов и все они сказали, что они обязаны помочь обществу. Все футболисты понимают сложившуюся ситуацию и хотят помочь. Понятное дело, что если тебе урежут зарплату на 50%, то это существенный удар по твоему карману. Мы постарались абсолютно оградить Первую лигу, чтобы они не платили какие-то взносы", - сказал Левченко.

Напомним, что в чемпионате Нидерландов сыграно 26 туров. Лидерство делят "Аякс" и АЗ, которые опережают "Фейеноорд" на шесть пунктов.

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В статье: Евгений Левченко коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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