Зинченко: Перешел на двухразовое питание, иначе бы набрал такой вес, что можно было бы заменить Леоненко на ТВ
Александр рассказал, как поддерживает форму на карантине
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, как поддерживает форму на карантине, а также коснулся темы свадьбы с Владой Седан.
"Я перешел на двухразовое питание, иначе бы уже набрал вес такой, что можно было бы вместо дяди Вити Леоненко садится в телевизионную студию. За это время я уже успел сделать себе собственную тренировочную базу. Подумываю, что если карантин продлят, буду набирать молодежь и потихонечку воспитывать 7-8 летних ребят для будущего Украины.
Тренировочная база у меня здесь - если не в топ-10, то в топ-20 по Украине точно. У меня есть все, что только можно придумать. Условия, газон, есть где пробежаться, поэтому я в форме держусь уверенно. Сериалы в нашей с Владой жизни тоже присутствуют, но перед сном. Если меня не возьмут экспертом на ТВ, то пойду в киберспорт.
У нас общий бюджет и мы вместе принимаем решения о покупках. Но, как говорят, мужчина - это голова, а женщина - это шея. Куда шея направит, туда голова и смотрит. Когда у меня свадьба? Это вопрос из такой же категории, как и «Когда возобновляются тренировки в "Манчестер Сити?". Сейчас все в подвешенном состоянии, никто ничего не знает. Как только будет календарь игр, тогда мы сможем сесть и решить", - сказал Зинченко в эфире программы "Великий футбол".
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