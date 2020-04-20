Зинченко: Перешел на двухразовое питание, иначе бы набрал такой вес, что можно было бы заменить Леоненко на ТВ

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, как поддерживает форму на карантине, а также коснулся темы свадьбы с Владой Седан.

"Я перешел на двухразовое питание, иначе бы уже набрал вес такой, что можно было бы вместо дяди Вити Леоненко садится в телевизионную студию. За это время я уже успел сделать себе собственную тренировочную базу. Подумываю, что если карантин продлят, буду набирать молодежь и потихонечку воспитывать 7-8 летних ребят для будущего Украины.

Тренировочная база у меня здесь - если не в топ-10, то в топ-20 по Украине точно. У меня есть все, что только можно придумать. Условия, газон, есть где пробежаться, поэтому я в форме держусь уверенно. Сериалы в нашей с Владой жизни тоже присутствуют, но перед сном. Если меня не возьмут экспертом на ТВ, то пойду в киберспорт.

У нас общий бюджет и мы вместе принимаем решения о покупках. Но, как говорят, мужчина - это голова, а женщина - это шея. Куда шея направит, туда голова и смотрит. Когда у меня свадьба? Это вопрос из такой же категории, как и «Когда возобновляются тренировки в "Манчестер Сити?". Сейчас все в подвешенном состоянии, никто ничего не знает. Как только будет календарь игр, тогда мы сможем сесть и решить", - сказал Зинченко в эфире программы "Великий футбол".