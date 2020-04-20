Соболь: Окончательное решение по чемпионату Бельгии должны принять в пятницу
Будет ли продолжен чемпионат Бельгии пока что неясно
Украинский полузащитник "Брюгге" Эдуард соболь рассказал, как команда переживает карантин во время пандемии коронавируса.
— В каком режиме проходит работа в "Брюгге"?
— Вот недавно приехал домой с тренировки.Тренируемся на базе группами по пять человек. Приезжаем в определенное время, чтобы сильно не контактировать с другими ребятами. Выполняем в основном беговую работу.
— Как проведешь сегодня оставшееся время?
— В изоляции (улыбается).
— Соскучился по футболу?
— Не то слово. Тренировки — это хорошо, но соревновательного ритма явно не хватает.
— В Бельгии с оптимизмом смотрят на то, чтобы доиграть чемпионат?
— Насколько я знаю, окончательное решение по этому вопросу будет принято в пятницу.