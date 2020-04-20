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Соболь: Окончательное решение по чемпионату Бельгии должны принять в пятницу

Наши за границей
(1 голосов)

Будет ли продолжен чемпионат Бельгии пока что неясно

Соболь: Окончательное решение по чемпионату Бельгии должны принять в пятницу
Новина українською

Украинский полузащитник "Брюгге" Эдуард соболь рассказал, как команда переживает карантин во время пандемии коронавируса.

— В каком режиме проходит работа в "Брюгге"?

— Вот недавно приехал домой с тренировки.Тренируемся на базе группами по пять человек. Приезжаем в определенное время, чтобы сильно не контактировать с другими ребятами. Выполняем в основном беговую работу.

— Как проведешь сегодня оставшееся время?

— В изоляции (улыбается).

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— Соскучился по футболу?

— Не то слово. Тренировки — это хорошо, но соревновательного ритма явно не хватает.

— В Бельгии с оптимизмом смотрят на то, чтобы доиграть чемпионат?

— Насколько я знаю, окончательное решение по этому вопросу будет принято в пятницу.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь коронавирус
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Источник:
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