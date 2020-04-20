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Динамо Брест обжаловало удаление Хачериди

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Динамовцы написали жалобу в местную федерацию

Динамо Брест обжаловало удаление Хачериди
Новина українською

Брестское "Динамо" недовольно судейством в матче чемпионата Беларуси с "Витебском" (0:1).

Брестчане направили в департамент судейства Федерации футбола Беларуси жалобу, в которой отразили целый ряд спорных, по их мнению, решений судьи.

В том числе клуб недоволен скандальным удалением украинского защитника Евгения Хачериди.

Интересно, что при этом все зафиксированные нарушения в отчете коснулись исключительно игроков команды ФК "Динамо-Брест".

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В статье: Евгений Хачериди Динамо (Брест)
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Источник:
Динамо (Брест)

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