Динамо Брест обжаловало удаление Хачериди
Динамовцы написали жалобу в местную федерацию
Брестское "Динамо" недовольно судейством в матче чемпионата Беларуси с "Витебском" (0:1).
Брестчане направили в департамент судейства Федерации футбола Беларуси жалобу, в которой отразили целый ряд спорных, по их мнению, решений судьи.
В том числе клуб недоволен скандальным удалением украинского защитника Евгения Хачериди.
Интересно, что при этом все зафиксированные нарушения в отчете коснулись исключительно игроков команды ФК "Динамо-Брест".
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Источник:Динамо (Брест)
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