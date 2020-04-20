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Всему виной мой характер и чувство повышенной справедливости - Хачериди извинился перед судьей и соперником

Наши за границей
(2 голосов)

Официальный сайт Динамо-Брест опубликовал заявление украинца

Всему виной мой характер и чувство повышенной справедливости - Хачериди извинился перед судьей и соперником
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Украинский центрбек брестского "Динамо" Евгений Хачериди извинился за свое поведение в матче с "Витебском" (0:1) перед соперником и судьей.

В комментарии официальному сайту клуба Евгений был не столь категоричен, как в высказываниях прессе.

"Признаться, удивлен записью в протоколе матча о том, что после игры я якобы в агрессивной форме пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении. Этого не было и близко. Судейство данного матча было странным, мягко говоря.

Конечно, это вызвало определенные эмоции не только у меня, но и у всей нашей команды. Но мы не будем обсуждать вопросы, связанные с судейством. Находясь в пылу эмоций, я совершил ошибку, отмахнувшись от соперника в неигровом эпизоде. Я не до конца помню тот момент, эмоции просто захлестывали меня.

В любом случае, я считаю своим долгом принести извинения игроку соперника Диего Сантосу за недостойное поведение, а также главному судье Сергею Чистову. Я не хотел применять физическую силу к арбитру, просто высказал свое мнение по поводу его работы в этой встрече.

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Виной всему мой характер и чувство повышенной справедливости. Футбол – это моя жизнь. Когда я сталкиваюсь с несправедливостью в обычной жизни, я умею сдерживать эмоции. Но на футбольном поле не всегда могу совладать с собой.

Перерыв игровой практики дал о себе знать. В то же время осознаю свою проблему и постоянно работаю над собой. Обещаю, что в новом для меня чемпионате Беларуси буду максимально сдержанным – такое больше не повторится", – сказал Хачериди.

Напомним, что на 85-й минуте игры 32-летний украинец получил красную карточку, арбитр назначил в ворота "Динамо" пенальти, с которого и был забит единственный гол в матче.

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В статье: Евгений Хачериди Динамо (Брест) ФК Витебск
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Источник:
Динамо (Брест)

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
20.04.2020 в 23:20
"Дитяча" справедливість... коли власне розуміння перевершує всі розумні межи. Так і там безглузда відмашка на прихований тичок суперника. Дорослішим чи розумнішим треба бути... Або трохи скритнійшим! І не відповідати так показово!
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