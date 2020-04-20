Козловский: Я сделал бы так, чтобы УПЛ судили только женщины. У нас некоторые женщины с большими яйцами, чем эти люди в черном

Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал о проблемах с судейством в Украине.

"Как я борюсь с нечестным судейством в Первой лиге? Тяжело… Тяжело бороться. Вы хотите, чтобы я вам тут высказался, и меня опять на год дисквалифицируют. С этими гадами очень тяжело.

В УПЛ качество судейства лучше. Там камер много, телевиденье здорово работает. Каждый момент попадает. Конечно, "редисок" хватает и в УПЛ, но меньше.

Пойдет ли на пользу VAR? Я боюсь просто что судить некому будет. Чтобы компьютер какой-то не придумали. Не знаю, какая у них там зарплата, у наших судей, так они просто поубегают оттуда.

Я вообще в Украине бы сделал, чтобы только женщины судили бы. Они неплохо судят, по психологии лучше. Вот я бы сделал, первую в мире Лигу, где будут только женщины судить. У нас некоторые женщины с большими яйцами, чем эти люди в черном", - сказал Козловский.