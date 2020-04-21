Экс-динамовец Горан Саблич: Милевский в Сплите делал вещи, которым не место в футболе

Под руководством бывшего одноклубника из киевского "Динамо", хорвата Горана Саблича, Артем Милевский в 2015 году выступал в клубе "Сплит" из одноименного города.

Тогда в ноябре Артем Милевский был вынужден покинуть клуб по одной версии "по семейным обстоятельствам", по другой - из-за "нарушения кодекса поведения игроков "Сплита".

Горана Саблича спросили, насколько комфортно ему было тренировать футболиста, с которым вместе выходил на поле во время карьеры игрока.

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