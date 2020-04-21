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Экс-динамовец Горан Саблич: Милевский в Сплите делал вещи, которым не место в футболе

Наши за границей
(3 голосов)

Шел 2015 год

Экс-динамовец Горан Саблич: Милевский в Сплите делал вещи, которым не место в футболе
Новина українською

Под руководством бывшего одноклубника из киевского "Динамо", хорвата Горана Саблича, Артем Милевский в 2015 году выступал в клубе "Сплит" из одноименного города.

Тогда в ноябре Артем Милевский был вынужден покинуть клуб по одной версии "по семейным обстоятельствам", по другой - из-за "нарушения кодекса поведения игроков "Сплита".

Горана Саблича спросили, насколько комфортно ему было тренировать футболиста, с которым вместе выходил на поле во время карьеры игрока.

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Понятно, что отношения немного другие, чем с другими ребятами. Но, все равно, у тренера должен быть авторитет. Также многое зависит от футболиста, его характера.

Конечно, я знал Артема. О его футбольных качествах, наверное, не стоит рассказывать - это мастер своего дела. Но, с другой стороны, иногда он делал вещи, которым, на мой взгляд, не место в футболе.

Нам не удалось долго поработать, и есть огорчение от этого, но у нас остались с ним хорошие отношения.

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В статье: Артем Милевский Горан Саблич Динамо (Киев) РНК Сплит
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Источник:
Динамо

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