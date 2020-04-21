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За агрессивное поведение - в АБФФ прокомментировали удаление Хачериди

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Поведение футболиста Витебска роли в эпизоде не сыграло

За агрессивное поведение - в АБФФ прокомментировали удаление Хачериди
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Представитель департамента судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Владимир Кузьмин прокомментировал удаление Евгения Хачериди в матче чемпионата страны Витебск - Динамо Брест (1:0).

"Защитник "Динамо" совершает неприемлемые действия – он бьет ногой по нападающему. Агрессивное поведение – красная карточка. При этом мяч находится в игре – вратарь держит его в руках. Раз мяч в игре, то должен быть назначен штрафной удар, но это было в пределах штрафной площади – это пенальти.

Оценивали ли поведение футболиста "Витебска"? Мы понимаем, что он дорисовывает. Возможно, было не так все серьезно. Но удар имел место, красота его падения ни на что не влияет.

Неспортивное поведение и агрессивное поведение – это две разные ситуации? Есть факт удара одного человека по другому, есть физический контакт – это штрафной удар и красная карточка", – заявил Владимир Кузьмин.

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В статье: Евгений Хачериди Динамо (Брест)
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Источник:
YouTube-канал АБФФ

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