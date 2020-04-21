  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вест Хэм Ярмоленко заинтересовался Малиновским
В тренде

Вест Хэм Ярмоленко заинтересовался Малиновским

Наши за границей
(1 голосов)

Молотобойцы хотят усилить центр поля

Вест Хэм Ярмоленко заинтересовался Малиновским
Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский заинтересовал лондонский "Вест Хэм", сообщает Sportal.it.

Как сообщает источник, "молотобойцы" ищут усиление в центре поля и обратили свое внимание на 26-летнего украинца.

Отметим, что не так давно итальянские СМИ сватали Руслана в "Фиорентину", однако агент игрока заявил, что хавбек не хочет пока что менять Бергамо на Флоренцию.

На данный момент Тransfermarkt оценивает хавбека в 11 миллионов евро.

Также напомним, что в текущем сезоне Малиновский забил 8 голов и сделал 1 ассист в 38 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Romerik (YNWA)
21.04.2020 в 19:18
Неа, только не в это болото, которое не может нормального тренера поставить, а поставили опять бестолкового Моеса. Андрею тоже нужно куда нибудь валить оттуда..
Ответить
+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
21.04.2020 в 21:09
Согласен. Клуб, не соответствующий амбициям Руслана. Когда ему будет за 30 - тогда и можно доигрывать карьеру в этом болоте.
Ответить
+2
-1
Просто Квашин (Харьков)
21.04.2020 в 21:32
Жаль в "Вест Хэме" о тебе не догадываются... Такой талант пропадает...
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...