Вест Хэм Ярмоленко заинтересовался Малиновским

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский заинтересовал лондонский "Вест Хэм", сообщает Sportal.it.

Как сообщает источник, "молотобойцы" ищут усиление в центре поля и обратили свое внимание на 26-летнего украинца.

Отметим, что не так давно итальянские СМИ сватали Руслана в "Фиорентину", однако агент игрока заявил, что хавбек не хочет пока что менять Бергамо на Флоренцию.

На данный момент Тransfermarkt оценивает хавбека в 11 миллионов евро.

Также напомним, что в текущем сезоне Малиновский забил 8 голов и сделал 1 ассист в 38 матчах.