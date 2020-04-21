Вест Хэм Ярмоленко заинтересовался Малиновским
Молотобойцы хотят усилить центр поля
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский заинтересовал лондонский "Вест Хэм", сообщает Sportal.it.
Как сообщает источник, "молотобойцы" ищут усиление в центре поля и обратили свое внимание на 26-летнего украинца.
Отметим, что не так давно итальянские СМИ сватали Руслана в "Фиорентину", однако агент игрока заявил, что хавбек не хочет пока что менять Бергамо на Флоренцию.
На данный момент Тransfermarkt оценивает хавбека в 11 миллионов евро.
Также напомним, что в текущем сезоне Малиновский забил 8 голов и сделал 1 ассист в 38 матчах.
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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
21.04.2020 в 19:18
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Dimka26 (Чернигов)
21.04.2020 в 21:09
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Просто Квашин (Харьков)
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