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Тренер-украинец рассказал о зарплатах в футболе США во время карантина

Наши за границей
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В MLS - одно дело, другое - в других футбольных лигах

Тренер-украинец рассказал о зарплатах в футболе США во время карантина
Новина українською

Украинский тренер, успешный футболист MLS в прошлом Дмитрий Коваленко сообщил, как пандемия COVID-19 сказалась на соккере.

По его словам, такого, чтобы клубы пытались отправить футболистов, тренеров или персонал в отпуск за свой счет - не бывает.

Если контракт подписан - его выполняют. Все решения принимаются по обоюдному согласию, их скрепляют договором. Около 80% контрактов гарантированы - поэтому клубы платят, играют они или нет, тем более, в такой ситуации.

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Но вот как с остальным футболом? Не знаю. В других профессиях подают заявки на пособие как unemployed (безработные), чтобы получать хотя бы 60% от своего чека. А лично я - self-employed (самозанятый), поэтому мне на это рассчитывать не приходится.

Конечно, старт сезона в MLS смят. Должен был возобновиться 15 апреля, сейчас перенесли на 10 мая. Думаю, все понимают, что главное - человеческие жизни. Ради этого стоит потерпеть.

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В статье: США MLS Дмитрий Коваленко коронавирус карантин
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Источник:
Sport Arena

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