Реал оставит Лунина в Овьедо до тех пор, пока в Сегунде не доиграют чемпионат
Говорит испанский журналист
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, который с зимы находится в аренде "Реала" Овьедо после завершения сезона в Сегунде вернется в столицу Испании и будет вратарем для ротации в обойме "сливочных".
Арендное соглашение Лунина в клубе с Овьедо предусматривает сотрудничество до 30 июня. Однако, как утверждает El Partidazo de Cоре, клуб из Мадрида понимает ситуацию с карантином и готов ждать возвращения Лунина до июля, а то и августа - в зависимости от того, когда можно будет доиграть чемпионат в Сегунде.
Испанский журналист Мельхор Руис также сообщил, что французский вратарь Ареоля не останется в "Реале" после завершения сезона - дублером Куртуа станет Андрей Лунин.
Мадрид изучал каждый матч с участием Лунина, оценил его выступления положительно и видит, что он готов соперничать с Куртуа и быть в ротации главного тренера Зинедина Зидана.
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