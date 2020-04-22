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Дмитрий Коваленко: Стадион в США должен зарабатывать ежедневно – и не в дни футбола

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Дмитрий Коваленко: Стадион в США должен зарабатывать ежедневно – и не в дни футбола
Новина українською

В прошлом - украинский футболист в американской лиге MLS, а сегодня - тренер Дмитрий Коваленко рассказал о коммерческой стороне "соккера" в США.

Дмитрий дебютировал в MLS всего через несколько лет после ее основания. С тех пор, замечает, соккер стал лучше, выросли зарплаты, построено много новых стадионов.

Интерес чувствуется, он растет - стало больше клубов, у них приличная посещаемость. А система - коммерческая, и заработок на болельщиках - один из столпов бизнеса. Но, опять же, пока это не европейский футбол - хотя отставание и пытаются сократить.

В американской системе спорта команда остается в лиге независимо от того, как выступает. Отсутствие обмена командами между лигами Коваленко считает большой проблемой.

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26 команд, и они остаются - ребята, которые подписали контракт, не "голодны". Вылетел - не вылетел, тебе все равно. Впоследствии, возможно, придут к мысли о вылете. Это очень оживит лигу, даст свежую кровь и чувство постоянной конкуренции не только вверху, но и внизу таблицы.

Тренера спросили, как "Атланта Юнайтед" в прошлом сезоне сумела собрать на матч 72 000 зрителей, а Сан-Хосе "Ерсквейкс" и Сиэтл "Саундерс" - более 50 000.

Любят футбол. Он растет. Пиар хороший: надо уметь продать, и это, кстати, главное в Америке. Инвестор ФК "Саундерс" - владелец и стадиона Сиэтла. Он делал много, чтобы клуб стал культовым.

Зарабатывают на билетах, "мерч" (футболки-сувениры), еде и даже парковке. Плюс каждый стадион старается быть в центре внимания и не в дни футбола: там работают торговые точки, тренажерные залы. То есть жизнь постоянно кипит.

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В статье: США Стадион MLS Дмитрий Коваленко
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Источник:
Sport Arena

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