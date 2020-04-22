Украина - на 16 месте в мире по количеству футболистов за рубежом

За пределами Украины в 2019 году выступало 250 футболистов с паспортом нашего государства.

Это, как показывает футбольная аналитическая обсерватория CIES, 16-й показатель в мире.

Первое место в этом рейтинге заняли бразильцы, у которых за пределами их государства выступает 1600 футболистов. На втором месте французы (1027 футболистов), 3 - аргентинцы (972), 4 - англичане (565), 5 - испанцы (559), 6 - сербы (521), 7 - немцы (480), 8 - колумбийцы (467) 9 - хорваты (446), 10 - нигерийцы (399).

Украинцы опередили бразильцев по количеству игроков в топ-чемпионатах. Так, между украинцев этот показатель составляет 79,6%, а для легионеров-бразильцев - 74,6%.

Больше украинцев 2019 выступало в Венгрии - 21 игрок, в 5-ку также вошли Польша (14), Беларусь и Россия (обе - по 12), Словакия (10), Армения и Чехия (по 9).