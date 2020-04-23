Польская Краковия выдвинула ультиматум игрокам по поводу зарплат. Согласились не все

Украинский центрбэк польской "Краковии" Алексей Дитятьев рассказал в #залишайсязФутболом о "диалоге" футболистов с руководством клуба по сокращению зарплат на 50% до конца действия карантина.

Игрок признается, что у клуба есть финансовые проблемы и он чувствует их на себе.

Я тоже не был доволен сокращением зарплаты. Не могу сказать, что это выглядело, как диалог ... Есть методы воздействия клуба футболистов: или понимать клуб, или не понимать и искать новый.

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Как итог этого "диалога" - есть договоренность с частью игроков. Надеюсь по его итогам все останутся в команде. Была наработана командная позиция, но как оказалось - не совсем командная. Думаю, не стоит об этом рассказывать по отношению к футболистам, которые еще не договорились с клубом по финансовым условиям.

Похожая ситуация, по словам Алексея, и во многих других польских клубах. Игроки недовольны сокращением зарплат - и не известно, в каких составах будут команды, когда возобновится чемпионат.

По словам Алексея, есть 3 даты продолжения чемпионата Польши: 22 мая, 30 мая или 6 июня.