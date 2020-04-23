Добить мяч до крыши. Андрей Ярмоленко продемонстрировал высотную технику на карантине

Вингер английского "Вест Хэм" и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко записал видео в Историях Instagram с домашней тренировки на карантине.

Как видим, масштабы дома позволяют Андрею управляться с мячом.

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Ярмоленко в этом случае выбивал мяч в высоту, набивал и принимал ногами и на грудь.

Напомним, что еще в декабре Андрей получил травму, которая выбила его из футбола на несколько месяцев. Во второй половине марта Ярмоленко должен был вернуться на поле в составе "Вест Хэм", но помешал карантин из-за COVID-19.