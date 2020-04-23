Агент: Вест Хэм действительно интересовался Малиновским, но Руслан всем доволен в Аталанте

Агент хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского Вадим Шаблий рассказал, как его клиент сейчас чувствует себя в Бергамо, при этом опроверг слухи о возможном переходе футболиста в "Вест Хэм".

— Вадим, как проходит карантин у ваших клиентов? Все ли они здоровы?

— К счастью, да. Вирус никого из ребят и их близких не зацепил. Футболисты сидят по домам, выполняют индивидуальные задания, кто-то ездит на базу, где можно работать по одному, максимум два человека. Все находятся в режиме ожидания.

— Кому изоляция дается сложнее всего?

— Пожалуй, Руслану Малиновскому. Вы же знаете, что он находится в том регионе Италии, который пострадал от пандемии больше всего. И если в других странах можно хоть как-то появляться на улице, то в Бергамо это пока исключено. Выходить разрешено только в магазин.

— В Лондоне тоже не очень спокойно, но переходить в "Вест Хэм" полузащитник сборной Украины не хочет по другим причинам. Правильно?

— В настоящее время мы не ведем переговоры по Малиновскому ни с одним из клубов. Не скрою, что "Вест Хэм" проявлял интерес к Руслану — и летом, и зимой. Впрочем, он такой футболист, которым все время кто-то интересуется. Другое дело, актуально ли это для него самого и для его клуба. На данный момент мы всем довольны в "Аталанте". Думаю, Руслан Малиновский может еще о многом сказать именно в этой команде.