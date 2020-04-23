Зинченко: Хочется доиграть сезон. Со спортивной точки зрения в АПЛ тоже много вопросов

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о том, как он проводит карантин, а также поделился мыслями относительно доигровки чемпионата Англии.

"Сейчас я нахожусь в Виннице, провожу время в карантине тут. Начало карантина застал в Англии. Сейчас Манчестер опустошен. Мне кажется, в Британии немного с запозданием начали принимать ограничительные меры. Сейчас все их уже соблюдают – в магазины ходять в масках, используют перчатки.

Конечно, хочется доиграть сезон. Все сейчас упирается в финансы. Клубы зависят от контрактов с телевиденьем. Поэтому если нынешний некоторые не доиграют, новый они могут не начать. Со спортивной точки зрения тоже много вопросов – кто вылетит, кто зайдет, как распределятся места в еврокубках, от попадания в которые тоже зависит бюджет команд", — рассказал Зинченко.