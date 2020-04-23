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  4. Левченко: Когда Усик говорит кушать чеснок, целовать иконки и все будет нормально – это очень глупо
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Левченко: Когда Усик говорит кушать чеснок, целовать иконки и все будет нормально – это очень глупо

Наши за границей
(4 голосов)

Боксер действительно наговорил на годы имиджа вперед

Левченко: Когда Усик говорит кушать чеснок, целовать иконки и все будет нормально – это очень глупо
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины, а нынче президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко поделился мнением о высказываниях Александра Усика, которые боксер делал в связи с пандемией коронавируса.

"В Нидерландах такие люди тоже есть. Я даже не знаю, как это назвать. Иногда задумываешься, почему такие высказывания делаются такими взрослыми людьми. Людьми, которые имеют огромное влияние на нашу общественность.

Для меня высказывания Усика были совершенно непонятны. Может быть, его на это провоцировали. Но в любом случае я с этими высказываниями не согласен: ни по коронавирусу, ни по Крыму, ни по другим вопросам.

Он имеет право на свою точку зрения, но являются ли эти высказывания правомерными? Я считаю, что нет. Для меня это очень странно.

Когда люди говорят, не думая, это вызывает гнев. Коронавирус – это больная тема. Два моих близких друга лежали в реанимации. Когда он все это просто отметает и говорит кушать чеснок, ходить причащаться, целовать иконки и все будет нормально – это очень глупо", – сказал Левченко.

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В статье: Евгений Левченко Александр Усик коронавирус
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
23.04.2020 в 18:22
Низким интеллектом Усика воспользовались попы-ФСБешники Московского патриархата...Внесли в уши скрепному свои "дэзы", а тот дурилка ляпает своим языком...
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таврия19752009 (симферополь)
23.04.2020 в 18:53
Твой интеллект на сайте не высмеивал разве что ленивый)
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0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.04.2020 в 17:56
Ну так у Усика как у всех апологетов Нам Крыша умственные способности на низком уровне.
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